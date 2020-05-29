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Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu!

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 0:17 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 0:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz." açıklamasıyla duyurduğu fetih programının detayları belli oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümünde, milletimizle birlikte çok güzel programlara şahitlik edeceğiz." açıklamasıyla duyurduğu fetih programının detayları belli oldu


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fethin 567. yıl  dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  katılacağı özel programlarla kutlanacak.
  
Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından teknelerin Boğazda   gerçekleştireceği Fetih Saygı Geçidi'ne, Fetih Özel Konseri'nden  Okçular Vakfının Fetih Kupası'na kadar birçok etkinlikle fetih sevinci  yaşatılacak.
 
İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken  Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği"  gerçekleştirilecek.
  
Saat 11.30'daki etkinlikte  Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  da selamlayacak.
 
İstanbul Valiliği tarafından saat 18.00'de Topkapı Sarayı  önünde Kur'an-ı  Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri  gerçekleştirilecek.
 
Fetih Özel Konseri ve Fetih Kupası
  
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve  sosyal medya hesaplarından saat 19.00'da yayınlanacak "İstanbul'un Fethi Özel  Konser Programı'nda" ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri,  fetih coşkusunu yaşatacak eserlerle sahne alacak.
  
Saat 19.00'da Okçular Vakfının Fetih Kupası etkinliği icra edilecek.  Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Fetih Duası ile başlayacak etkinlikte, Geleneksel Türk  Okçuluğu Puta, Klasik Yay ve Makaralı Yay finalleri ödül töreninin yanı sıra  Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması  birincisinin video gösterimi de yapılacak
  
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.53'te video konferansla katılacağı  etkinlikte mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.
 
Ayasofya'da Fetih Suresi
 
Fetih coşkusu saat 21.30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının  düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek.
  
Program, Fatih Sultan Mehmet'in  İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri  ile başlayacak.
  
Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih  Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile  katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir  platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.
 
Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'daki havai fişek gösterisi  ile sona erecek.
  
Ayrıca tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube   kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından  canlı olarak izlenebilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Fethi
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