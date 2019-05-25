Fethiye'de doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı!

Muğla'nın Fethiye İlçesinde birçok tesiste doluluk oranı Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100'e yaklaştı.

Yaza sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ölüdeniz, Çalış ve ilçe merkezinde bayram tatili için rezervasyonların birçok tesiste doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tatilcilere, geçen yıllarda yaşanan yer bulamama sorunuyla karşılaşmamaları için rezervasyonsuz yola çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Uysal, “Tesislerimizin büyük çoğunluğu yüzde 100 doluluğa ulaştı. Henüz dolmayan tesislerimiz de mevcut. Fethiye bölgesi olarak geçen senelerde yaşanan yoğunluklar tecrübesine sahibiz. Kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili makamlar oluşacak yoğunluk için gerekli önlemler aldı. Yaşanacak yoğunluk nedeniyle bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Uysal, bayramda yaşanacak yoğunluğa hazırlıklı olduklarını, tatilcileri en iyi şekilde ağırlayarak evlerine yollamak istediklerini ifade etti.