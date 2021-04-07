Feryal ve Kemal Gülman arasındaki kriz devam ediyor! Milyon dolarlık dava...

Son dakika haberine göre; Boşanma davaları devam eden Feryal ve Kemal Gülman çifti arasında bu kez tablo krizi çıktı. Kemal Gülman’ın avukatı, milyon dolarlık eserlerin satışının önüne geçmek adına koleksiyonerlere bir açıklama gönderdi: “Mağdur olmamak için Feryal Gülman’dan eserleri almayın.”

Boşanma davaları 2013 yılından beri devam eden Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti arasında bu sefer tablo krizi çıktı. Feryal Gülman, boşanma davasında 200 milyon lira tazminat talep etmişti. Gülman Group’un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Gülman, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti. Kemal Gülman ise eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı. Kemal Gülman, boşanma davası sonrası Bebek’te yer alan yalılarından uzaklaştırılmıştı. İşadamı, yalıda değeri milyon dolarları bulan tablolar için harekete geçti. Gülman, aralarında Osman Hamdi’nin “Çiçek Yerleştiren Kız”, Mahmut Cuda’nın “Natürmont” tablosunun yer aldığı yalıdaki eserlerle ilgili hukuki süreci başlattı. İşadamı, avukatı İsmet Koçak aracılığıyla tabloların iadesi için başvuruda bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında bulunan 20’ye yakın müzayede evine ve koleksiyonerlere yazılı bilgi geçen Gülman, kendi bilgisi dışında yapılacak eser satışlarının da önüne geçti.

Mağdur olmamanız için dikkat edin

Kemal Gülman’ın avukatının müzayede evleri ve sanat koleksiyonerlerine gönderdiği açıklama metni ise şöyle: “Kemal Gülman, 2013 yılından beri Bebek’te bulunan evine bir daha gidememiş ve kendisine ait çok değerli tablo ile antikalar da evde kalmıştır. Tabloların iadesi için yasal yollara başvurulmuş olup yargılama süreci devam etmektedir. Tabloların, herhangi bir ortamda satılmak istenmesi, sizin de alıcı olma ihtimalinize istinaden, açmış olduğumuz ve açacağımız davaların sonuçlarından olumsuz yönde etkilenmemeniz ve mağdur olmamanız için bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı duyduk.”

TABLOLARIN LİSTESİ

* Osman Hamdi “Çiçek Yerleştiren Kız”

* Mahmut Cuda “Natürmort”

* E. Ferroni imzalı yağlı boya tablo (2 adet)

* U. Ferrawwlli imzalı yağlı boya tablo

İspanya Çiçekli evler yağlı boya tablo

* De Manc tablo

* Kartile “Çeşme Başı”

* Monaldi “Natürmort”

* C. Dereli sulu boya tablo

* C. H. imzalı tablo

* Civanyan tablo

* Lulant tablo

* Domarie Venedik , 2 tablo

* Engin İnan imzalı 5 tablo

* Ferruh Başağa imzalı 2 tablo

* Andülüj imzalı yağlı boya tablo

(Hürriyet)