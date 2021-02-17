17 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 -0.14 EURO 8,4200 -0.62
USD 6,9890 -0.05 ALTIN 397,670 -1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ferruh Varanoğlu'na saldırı! Kameralara yansıdı

17 Şubat 2021 Çarşamba - 10:48 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 11:20

Bursa'da gazeteci Ferruh Varanoğlu (58), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından vurularak, yaralanan Varanoğlu tedavi altına alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde, park ettiği aracından inen gazeteci Ferruh Varanoğlu kimliği belirsiz bir kişinin  silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın 6 el ateş ettiği Varanoğlu, sağ ayağından vuruldu.
 
Saldırgan kaçarken, yaralı Ferruh Varanoğlu, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
 
SALDIRI KAMERADA
 
Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Varanoğlu'nun yanına gelen 1 şüpheli, belindeki tabancayı çıkartıp art arda ateş ediyor. Ardından da kaçıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Ferruh Varanoğlu bursa saldırırı
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.