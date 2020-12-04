Ferrari’den İstanbul’a özel showroom

Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş.’nin Kuruçeşme’de faaliyetlerini sürdürdüğü showroomu baştan aşağı yenilendi. Showroom, daha önce Ferrari ve Maserati markalarının faaliyetlerini aynı noktada sürdürürken, yenilenmeyle beraber sadece Ferrari markası özelinde hizmet vermeye başladı. Maserati markası ise yine Fer-Mas çatısı altında Kuruçeşme’de farklı bir showroomda faaliyetlerini sürdürecek. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş. 2005 yılının Nisan ayında, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. iştiraki olarak kuruldu. Ağustos 2005’ten bu yana Kuruçeşme’deki showroomda Ferrari ve Maserati markalarımıza ait faaliyetlerini yürüten şirketimiz prestijli ve kolay ulaşılabilir lokasyonuyla da ayrıcalıklı bir noktada.” dedi.

Ferrari'ni kendin tasarla



Fer-Mas Oto Şirket Müdürü Özgür Süslü önemli bir yeniliğin müşteriler için oluşturulan “Konfigürasyon Odası”olduğunu belirtti. Süslü, " Müşterilerimiz satın almak istedikleri aracı 65 inçlik özel konfigürasyon ekranında kendileri tasarlayabilecek; renk, deri, kumaş, jant, direksiyon örneklerini canlı görerek siparişlerini oluşturabilecekler. Ferrari’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olarak dünyada bu yeni yapıyı hayata geçiren ilk ülkelerden biri olmaktan mutluyuz” açıklamasında bulundu. Kapalı alanında 3 adet Ferrari sergileme imkanı bulunan ve 300 bin Euro’luk yatırımla yeni yapısına kavuşan showroom, toplamda 700 metrekarelik alanda faaliyetlerini yürütecek.