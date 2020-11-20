Ferrari'den bir "ilk" geldi

Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli Araç modeli SF90 Spider tanıtıldı. SF90 Spider, Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil modeli olan SF90 Stradale ile aynı performans özelliklerine sahip olmakla birlikte Ferrari imzalı açılır tavan mimarisine sahip.

14 saniyede açılıyor



Otomobilin hafif yapısıyla dikkat çeken tavanı 14 saniyede açılıp kapanabiliyor ve hareket halindeyken de devreye girebiliyor. İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan ve aradan geçen yıllarda sürekli olarak geliştirilen RHT tavan sistemi, geleneksel bir sistemine göre 40 kg daha hafif olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. SF90 Spider’in ağırlığını 21 kg düşürerek ağırlık tasarrufu sağlıyor.



780 beygirlik güç



Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor. AWD özelliğine sahip olan SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor.