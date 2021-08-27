Ferrari 296 GTB yola çıkmaya hazırlanıyor!

Ferrari, dünya lansman programı dahilinde; 296 GTB modelini, SF90 ve Portofino M modelleriyle birlikte FerMas’ın Kuruçeşme’deki showroomunda sergiledi. Ferrari Fabrika pilotu Riccardo Ronchi’nin de sunumuyla gerçekleşen müşteri etkinliğinde; markanın dünya genelinde sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerin aktarımının yanında 296 GTB’ye dair detaylı bilgi paylaşımı da gerçekleştirildi. FerMas Genel Müdürü Özgür Süslü “Ferrari 296 GTB, 2.9 litre hacmindeki yeni V6 motoru ve bu motoru destekleyen ileri teknoloji şarj edilebilir hibrit sistemiyle öne çıkan bir model. 296 ismi, motorun silindir hacmi (2.992 cc), silindir adedi (6) 2.9 litrelik v6 motoruna atıfta bulunurken GTB ise Ferrari geleneğinin bir parçası olarak arka ortadan motorlu iki kişilik modelleri için kullanılan Gran Turismo Berlinetta’yı temsil ediyor. Ferrari mühendislerinin en güncel sanat eseri diyebileceğimiz yeni motor içten yanmalı ve elektrikli motorla destekli toplam 830 beygir gücüne sahip. Ferrari 296 GTB’den şimdiden yedi adet sipariş aldık. Otomobilleri 2022 yılının ikinci yarısından itibaren sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Devrim Niteliğinde Aerodinami



Modern tasarımı, sade ve işlevsel tarzıyla 1960’ların Ferrari’lerine gönderme yapan 296 GTB, tüm Ferrari modellerinin karakteristik özelliği olarak teknoloji ve estetik arasındaki bağın altını çiziyor. Otomobilin iç mekânında, Ferrari’nin ilk kez SF90 Stradale modelinde tanıttığı tamamen dijital ara yüzün yeni uyarlaması kullanılıyor. Ancak 296 GTB’de, SF90’dan farklı olarak bu teknoloji daha sofistike bir yaklaşımla uygulanıyor. Otomobilin “Start” düğmesine basana kadar siyah renkte olan göstergeler, düğmeye basılmasıyla canlanıyor ve 296 GTB’nin teknolojik ihtişamı son derece modern, ergonomik ve tamamen dijital arayüz ile gözler önüne seriliyor.

Deriye entegre edilen HUD (Head Up Display) Ferrari’nin detaya göstermiş olduğu özeni ve saflık felsefesini yansıtıyor.296 GTB, sadece yüksek güç üretimi ile dikkat çekmekle kalmayan şarj edilebilir hibrit sistem (PHEV) aynı zamanda gaz pedalı tepki sürelerini hızlandırıyor ve tamamen elektrikli eDrive sürüş modunda 25 km menzil sunarak 296 GTB’nin farklı kullanım koşullarına uyumlu olmasını sağlıyor. 296 GTB ile baştan aşağı yeniden tasarlanan yeni V6 motor, Ferrari mühendislerinin en güncel sanat eseri olarak öne çıkıyor. Motor aynı zamanda “V” içine yerleştirilen turbolara sahip ilk Ferrari motoru olmasıyla da dikkat çekiyor. Genel motor kütlesi ve ağırlık merkezi oldukça düşük olan yeni Ferrari V6, litre başına 221 (CV) ile bir seri üretim otomobil için bir litre başına güç üretim rekoru da kırıyor. Elektrikli ve hibrit modlar arasındaki geçiş, 296 GTB’nin karakteristik spor otomobil özelliklerine uygun olarak gerçekleşiyor. Geleneksel Manettino’nun yanında bir güç yönetimi seçicisi (eManettino) kullanıma sunuluyor. eManettino'nun; eDrive, Hybrid, Performance ve Qualify olmak üzere dört farklı konumu bulunuyor.