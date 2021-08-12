Ferit Kaya, 'Alparslan' dizisine dahil oldu

TRT'nin Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından devam ettiği Akli Film imzalı projesi 'Alparslan' için hazırlıklar sürüyor.
Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrolünde yer alacağı diziye Ferit Kaya'nın da katılmasıyla Arduç ve Kaya yine aynı dizide buluştu. Barış Arduç ve Ferit Kaya ilk olarak Kuzgun dizisinde birlikte rol almış, ardından Çukur'da yeniden buluşmuşlardı. Ünlü isimler Alparslan ile art arda üçüncü kez aynı proje içinde yer alacaklar.
Çağatay Tosun’un yöneteceği dizide ayrıca Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut, Zeynep Özder rol alacak.