Feride Hilal Akın sevgilisinden ayrıldı. "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu an hayatımda kimse yok. Baybars'la ayrıldık, bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk performansıyla dikkatleri çeken Feride Hilal Akın, önceki Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Daha önceki turuncu olan şaçlarını pembe bir tona çeviren Feride Hilal Akın, yeni bir projenin görüşmesine gittiğini söyledi.

Basın mensuplarının ısrarı üzerine maskesiz poz veren 24 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir şarkı hazırlığı içindeyiz. Sözlerini Aşk ım Kapışmak yazdı. Herkes bayılacak" şeklinde konuştu.

"BAYBARS'LA AYRILDIK"

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi ilk kez görülen Feride Hilal Akın, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu an hayatımda kimse yok. Baybars'la ayrıldık, bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.