Ferhunde Hanım ve Kızları nerede ve ne zaman çekildi? Ferhunde Hanım ve Kızları dizisi oyuncuları kim?

Efsane dizi Ferhunde Hanım ve Kızları, usta oyunculardan oluşan kadrosu ve aile hikayesi ile yeniden gündemde. Tiyatro sahnesinden pek çok usta ismi televizyon dünyasına kazandıran, bir ailenin sıradan hikayesi ve yaşamlarına odaklanan Ferhunde Hanım ve Kızları hala ilgiyle takip ediliyor. Peki, Ferhunde Hanımlar kaç yılında başladı? Ferhunde Hanım ve Kızları dizisi oyuncuları kim? Ferhunde Hanım ve Kızları nerede ve ne zaman çekildi? İşte Ferhunde Hanım ve Kızları dizisi ile ilgili merak edilenler...
FERHUNDE HANIM VE KIZLARI KONUSU
Ferhunde Hanımlar, 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış televizyon dizilerindendir. İlk yıllarında TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla yayınlanmış, İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almıştır. 1750 bölüm televizyon ekranlarında yer almıştır. Yayınlandığı dönemde izleyicinin ilgisini fazlasıyla çeken dizi yeniden ekranlara geliyor.
FERHUNDE HANIMLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ferhunde Hanımlar dizisi Ankara'nın Kavaklıdere semtinde çekildi.
FERHUNDE HANIM VE KIZLARI OYUNCULARI
Ferhunde Hanım ve Kızları oyuncuları ve bazı isimlerin canlandırdığı karakter isimleri şu şekilde;
Müjgan- Hülya Gülşen Irmak
Suzi- Güven Hokna
Ferhunde Hanım- Beyhan Saran
Behzat-Baykal Saran
Nermin-Melek Baykal
Nevzat-İpek Çeken
Şükufe-Meral Niron
Nejla-Hatice Aslan
Bülent-Şahap Sayılgan
Tufan-Volkan Ünal
Cennet-Emine Altuğ Yılmaz
Çocuk Bakıcısı-İnci Türkay
Konservatuar öğrencisi Yonca- Simge Selçuk
Kiraz-Leyla Okay Coumbassa
Can-George Can Fenn
Zübeyir- Nusret Şenay
Deniz Güvenç
Cengiz Sezgin
Gül Gökçe
Turan Günay
Sinan Albayrak
Füsun Günuğur
Erdoğan Aydemir
Soydan Soydaş
Emel Göksu
Devran Volkan Alkan
Özge Özder
Fatma Öney
Yurdaer Okur
Burak Tamdoğan
Yiğit Arı
Dilek Çelebi
Aslıhan Kandemir
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Turgay Tanülkü