Ferhat Akgün etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazıg?-Arıcak ilc?esi Yog?unbilek ko?yu? kırsalında Elazığ Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan so?zde alan sorumlusu "Sorej Tatvan " kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018'de Go?rese Dag?ı Bo?lgesi'nde yürütülen operasyonda sıg?ınak giris?ine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı du?zeneg?inin infilak etmesi neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın s?ehit edilmesi ile aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbas?ılar ko?yu? Gu?venlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu belirlendi.