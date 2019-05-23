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Ferhat Akgün etkisiz hale getirildi

AA |  23 Mayıs 2019 Perşembe - 18:45 | Son Güncelleme : 23 05 2019 - 19:22

Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik  operasyonları kapsamında Elazıg?-Arıcak ilc?esi Yog?unbilek ko?yu? kırsalında  Elazığ Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53  Operasyonu" düzenlendi.
 
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden  Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan so?zde alan  sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi.
 
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
 
Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart  2018'de Go?rese Dag?ı Bo?lgesi'nde yürütülen operasyonda sıg?ınak giris?ine  tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı du?zeneg?inin infilak etmesi neticesinde  Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma  Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın s?ehit edilmesi ile aynı operasyonda Jandarma Uzman  Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbas?ılar ko?yu? Gu?venlik Korucusu Seyithan  Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu belirlendi.
 
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'yla mu?cadelesini etkin ve  kararlılıkla sürdürdüğü, s?ehit edilen siviller ve güvenlik güçlerinin intikamını  aldığı vurgulandı.
 
  
 

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