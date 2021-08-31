Ferhan Şensoy Rasim Öztekin ardından mektup yazmıştı! Ferhan Şensoy’un mektubu…

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, bugün vefat etti. Ferhan Şensoy kısa süre önce yakın arkadaşı sanatçı Rasim Öztekin'i kaybetmiş ve Ferhan Şensoy dostunun arkasından bir veda mektubu yazmıştı. Ölümünün ardından mektup yeniden gündem oldu.

Usta sanatçının, geçtiğimiz mart ayında yaşamını yitiren yakın dostu Rasim Öztekin için kaleme aldığı mektup ise yeniden gündem oldu. İşte Ferhan Şensoy’un mektubu…

Ferhan Şensoy’un mektubu

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Öztekin'in cenaze töreninde, "Babam Ferhan Şensoy, Rasim ağabeyin ani, acı, çok erken ve zamansız haberini aldığında pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı. Sağlığı şu an burada olmaya elverişli olmadı fakat Rasim ağabeye bir veda mektubu var. Onu iletmek istedi" demişti. Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

"Ortaoyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."