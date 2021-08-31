Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Acı haberi kurucusu olduğu, Ortaoyuncular'ın Twitter hesabı duyurdu.

Ferhan Şensoy tarafından 1980 yılında kurulan tiyatro topluluğu Ortaoyuncular tarafından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" denildi.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun 'da doğdu. Şensoy; Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olarak karşımıza çıkıyor.