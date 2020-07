Fenomen Twitch yayıncısı Reckful hayatını kaybetti

Twitch takipçilerinin bildiği ve dünyanın en ünlü World of Warcraft oyun cularından biri olan Byron "Reckful" Bernstein, 31 yaşında hayatını kaybetti. Eski kız arkadaşı ve oda arkadaşı tarafından doğrulanan bu habere göre, Reckful'un ölüm sebebinin intihar olduğu düşünülüyor.

Oyun dünyasına adını World of Warcraft ile duyuran ve dünyanın en ünlü WoW oyuncularından biri olan Reckful, World of Warcraft'ta üst üste altı mevsimde birinci olmuştu. Ünlü WoW oyuncusu Reckful, oyundaki maceralarını Twitch üstünden canlı yayınlıyordu. Bu süreç içinde birbirinden farklı turnuva ve etkinlik kazanan Reckful, becerileriyle birlikte kendine büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Bugüne kadar yaptığı yayınlarda anlık 40 bin kişiye kadar ulaşan Reckful, son zamanlarda ortalama 20 bin kişi tarafından izlenmeye devam ediyordu. World of Warcraft ve Hearthstone gibi oyunları Twitch üzerinden canlı yayınlarda oynayan oyuncunun ölüm nedeni olarak, intihar ettiği düşünülüyor. Twitch'te 963 binden fazla takipçisi olan yayıncının, Twitch hesabında eski yayınları tekrar oynatılıyor.

World of Warcraft'ta usta olan Reckful'un başarıları

World of Warcraft'ta, arka arkaya altı mevsim çevrimiçi olarak birinci oldu. 3000 dereceye ulaşan ilk kişi oldu ve 2010 yılında Major League Gaming'in World of Warcraft turnuvasını kazandı.

2011 yılında Bernstein, Reckful 3 oyun filmini yayınladı. Bir hafta içinde bir milyon görüntülemeye ulaştı. Daha sonra oyuncuların yılın oyuncusu için oy kullandıkları WarcraftMovies en yetenekli yarışmasını kazandı.

2012 yılında bir oyun faresi şirketi olan Feenix'te geliştirici, operasyon yöneticisi ve konsept tasarımcısı oldu. YouTube kanalını Ekim 2012'de oluşturdu ve Kasım ayında ilk videosu olan "Reckful 5 stack Taste for Blood" ı yayınladı. 2017 yılında Bernstein, The Gazette Review'un en zengin on yayıncı listesinde dördüncü oldu.