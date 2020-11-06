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Fenomen sokak ortasında bu halde yakalandı!

DHA |  06 Kasım 2020 Cuma - 18:22 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 18:22

Eskişehir'de, polis yolda şarkı söyleyerek yürüyen grupta yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan 3 kişiye 900'er TL ceza uyguladı. 3 kişiden sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen kadın, cep telefonuyla kayıt yaparken, "Bütün fanlarıma selam olsun. Onları çok seviyorum. Bu duruma düşmek istemezdim" diye bağırdı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda koronavirüs denetimlerini sürdürdü. Ekipler, şarkı söyleyerek yürüyen grupta yer alan 3 kişinin zorunlu olmasına rağmen maske takmadığını gördü. Bunun üzerine grubun yanına giden polis, kimlik kontrolü yaptı. 3 kişiye, tedbirlere uymamaları nedeniyle 900'er TL idari ceza uyguladı. Maske takmayanlar arasında yer alan ve sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen kadın, cep telefonuyla kayıt yaptığı sırada "Bütün fanlarıma selam olsun. Onları çok seviyorum. Bu duruma düşmek istemezdim" diye bağırdı.

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Eskişehir fenomen maske ceza
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