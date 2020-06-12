Fenomen Murat Övüç hakkında 2 yıl hapis istendi
12 Haziran 2020 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 11:51
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün 27 Nisan’da sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle ilgili hakkında ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçu kapsamında 2 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 27 Nisan'da sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle ilgili hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçu kapsamında 2 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Davanın İstanbul
14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açıldığı öğrenildi. (Sabah)