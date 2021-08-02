Fenomen isim paylaşımıyla büyük tepki çekti!

Türkiye yurdun pek çok noktasında yangınlar ile mücadele ederken bazı Rus fenomenlerin paylaşımları sosyal medyada öfkeye yol açtı.

Türkiye'de tatil yapan bazı Rus fenomenlerin yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

TV sunucusu ve model Victoria Lopyreva yanan dağların arka planda yer aldığı bir fotoğrafını 4.4 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından paylaştı.

'O KADAR ATEŞLİYİM Kİ HER ŞEY YANIYOR'

38 yaşındaki model paylaşımına 'O kadar ateşliyim ki her şey yanıyor' notunu düştü. Gelen tepkiler üzerine model bu notu sildi.

'Irinawaimer' isimli bir başka sosyal medya fenomeni alevlerin oteli tehdit ettiği sırada verdiği poz ile tepkilerin hedefi oldu.

Rus basınında yer alan haberlere göre, pek çok kullanıcı bu paylaşımın altına tepkisini gösteren yorumlar yazıca fenomen isim önce fotoğrafı kaldırdı sonra yaklaşık 700 bin kişi tarafından takip edilen hesabını 'gizli hesap' yaptı.

ÖNCE SİLDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ