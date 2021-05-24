24 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 0.02 EURO 10,2640 0.04
USD 8,3980 -0.21 ALTIN 507,470 -0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fenomen Duygu Özaslan’ın acı günü!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:13 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 23:17

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu sabah aldığı bir haberle adeta yıkıldı. Ünlü fenomen Özaslan, babasının kalp krizi sonucu vefat ettiğini öğrendi. Özaslan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz.” ifadelerini kullandı.


Verdiği kilolarla çokça konuşulan ve magazin gündeminden düşmeyen fenomen Duygu Özaslan'ı bugün üzen bir haber geldi.
 
ACI HABERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU
 
Özaslan, dün gece babasının geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini öğrendi. Fenomen bu acı haberin üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
 
 
"TARİFSİZ BİR ACI!"
 
Özaslan açıklamasında, "Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz." İfadelerini kullandı.
 
 
BABASIYLA VİDEO ÇEKMİŞTİ!
Duygu Özaslan, 2019 yılında kendi kişisel Youtube sayfasında yayınladığı videolardan birinde babasını konuk etmişti. Hazırlanan bu videoda Özaslan'ın babası ünlü fenomene makyaj yapmıştı.
 

ETİKETLER

Duygu Özaslan Duygu Özaslan babası Duygu Özaslan’ın babası kim Duygu Özaslan’ın babası neden öldü Fenomen Duygu Özaslan kalp krizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.