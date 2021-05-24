Fenomen Duygu Özaslan’ın acı günü!

Verdiği kilolarla çokça konuşulan ve magazin gündeminden düşmeyen fenomen Duygu Özaslan'ı bugün üzen bir haber geldi.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU
Özaslan, dün gece babasının geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini öğrendi. Fenomen bu acı haberin üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
"TARİFSİZ BİR ACI!"
Özaslan açıklamasında, "Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz." İfadelerini kullandı.
BABASIYLA VİDEO ÇEKMİŞTİ!
Duygu Özaslan, 2019 yılında kendi kişisel Youtube sayfasında yayınladığı videolardan birinde babasını konuk etmişti. Hazırlanan bu videoda Özaslan'ın babası ünlü fenomene makyaj yapmıştı.