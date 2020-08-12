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Fenerium çöktü mü? Fenerium yeni sezon forma 2021 fiyatı!

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:09 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 13:09

Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı. Fenerium çöktü mü? Fenerium yeni sezon forma 2021 fiyatı!


Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve "www.fenerium.com" üzerinden satışa sunulduğu bildirildi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği formaların fiyatlarının 289 lira olduğu belirtildi. Fenerium çöktü mü? Fenerium yeni sezon forma 2021 fiyatı!

FENERİUM SİTESİ ÇÖKTÜ

020/2021 sezonunda giyeceği formaları #SevgiLimitTanımaz sloganıyla kulüp mağazasının internet sitesinden satışa sundu. Formaların satışa sunulmasının ardından Fenerium sitesi çöktü.

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarını duyurusunu sabah saatlerinde internet sitesinden yaparak, "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Vedat Muriqi'nin dikkat çektiği katalog çekimlerine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 

 

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