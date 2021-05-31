Fenerbahçeli Mesut Özil'in formaları 5 dakikada tükendi

Fenerbahçeli Mesut Özil, TOGEM-DER’in gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere düzenlediği ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzalamıştı. Formalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ’ın katıldığı davetle 5 dakikada tükendi. Emine Erdoğan da bir forma aldı.

Aralarında Başakşehirli Edin Visca, Mert Günok ve Volkan Babacan’ın imzalı formalarının da bulunduğu binlerce ürün, 13 Haziran’a kadar Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki ‘Dönüşüm Pazarı’nda satışa sunulacak. (Posta)