Fenerbahçe Youtube kanalı ücretli mi? Fenerbahçe Youtube kanalına nasıl katılınır? (Fenerbahçe Youtube kanalına katıl)

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına çıkıyor. Kadrolarını güçlendirmek ve form tutma çalışmalına devam etmek için Fenerbahçe de Alanyaspor hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe Alanyaspor maçı Youtube'dan nasıl izlenir? Fenerbahçe Youtbe hesabına nasıl katılınır?
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI YOUTUBE'DAN NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maç Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak. Fenerbhaçe Alanyaspor hazırlık maçını izlemek için Fenerbahçe Yotube hesabı üzerinde bulunan ‘katıl’ linkini tıklamaları ve uygun pakete abone olmaları gerekiyor.
Fenerbahçe Youtube hesabından Beyaz, Sarı ve Laciveret paket satın alabilirsiniz.
FENERBAHÇE YOUTUBE KANALI ÜCRETİ Mİ?
Fenerbahçe YouTube KATIL uygulaması üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.
FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?
1. Bağlılık Rozetleri
2. Özel Emojiler
3. Günlük Antrenmanlar
4. Maç Günü Yayınlar
5. Eğlenceli İçerikler
6. Altyapı Maçları
7. Maç Özetleri
8. Vlog çekimleri
9. Kamera Arkaları
Beyaz (5 TL/ ay):
Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi
Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji
Üyelere özel videolar
Günlük antrenmanlar
Üyelere özel canlı sohbete erişim
Fotoğraf ve durum güncellemeleri
Altyapı maçları
Sarı (15 TL/ ay):
Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Yeni videolara daha erken erişim
Üyelere özel canlı yayın
Unutulmaz efsane maçlar
Paylaşım akışları
Lacivert (25 TL/ ay):
Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim
Her ay canlı yayınlar
Videolarda üyelerden bahsetme
Kamera arkası videoları