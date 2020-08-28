Fenerbahçe Youtube kanalı ücretli mi? Fenerbahçe Youtube kanalına nasıl katılınır? (Fenerbahçe Youtube kanalına katıl)

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala süper lig takımları hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe ve Alanyaspor'la karışılacak. Fenerbahçe hazırlık maçını izlemek için taraftarlar Fenerbahçe Yotube hesabı üzerinden alan KATIL linkini tıklayarak uygun pakete abone olmaları gerekiyor. Fenerbahçe Youtbe hesabına nasıl katılınır? Fenerbahçe Alanyaspor maçı Youtube Fenerbahçe kanalından nasıl izlenir?

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına çıkıyor. Kadrolarını güçlendirmek ve form tutma çalışmalına devam etmek için Fenerbahçe de Alanyaspor hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe Alanyaspor maçı Youtube'dan nasıl izlenir? Fenerbahçe Youtbe hesabına nasıl katılınır?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI YOUTUBE'DAN NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maç Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak. Fenerbhaçe Alanyaspor hazırlık maçını izlemek için Fenerbahçe Yotube hesabı üzerinde bulunan ‘katıl’ linkini tıklamaları ve uygun pakete abone olmaları gerekiyor.

Fenerbahçe Youtube hesabından Beyaz, Sarı ve Laciveret paket satın alabilirsiniz.

FENERBAHÇE YOUTUBE KANALI ÜCRETİ Mİ?

Fenerbahçe YouTube KATIL uygulaması üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacaklar.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL YAYINLARINDA NELER VAR?

1. Bağlılık Rozetleri

2. Özel Emojiler

3. Günlük Antrenmanlar

4. Maç Günü Yayınlar

5. Eğlenceli İçerikler

6. Altyapı Maçları

7. Maç Özetleri

8. Vlog çekimleri

9. Kamera Arkaları

Beyaz (5 TL/ ay):

Yorumlarda ve canlı sohbette ismin yanında bağlılık rozetlerinin gösterilmesi

Canlı sohbette kullanılabilecek özel emoji

Üyelere özel videolar

Günlük antrenmanlar

Üyelere özel canlı sohbete erişim

Fotoğraf ve durum güncellemeleri

Altyapı maçları

Sarı (15 TL/ ay):

Beyaz pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Yeni videolara daha erken erişim

Üyelere özel canlı yayın

Unutulmaz efsane maçlar

Paylaşım akışları

Lacivert (25 TL/ ay):

Beyaz ve Sarı pakette sunulan ayrıcalıklara erişim

Her ay canlı yayınlar

Videolarda üyelerden bahsetme

Kamera arkası videoları