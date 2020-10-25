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Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB TS maçı şifreli mi?

25 Ekim 2020 Pazar - 10:24 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 10:29

Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu her iki takımın taraflarları tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçı Fenrbahçe Trabzonspor maçına saatler kaldı. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlayıp, namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, 9 resmi maçtır rakibine yenilmeyen Trabzonspor karşısında galibiyeti hedefliyor. Dev maça saatler kala iki takımın taraftarı Fenerbahçe - Trabzonspor muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB TS maçı şifreli mi? İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı saati ve kanalı...


Süper Lig'de 6. haftaında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan  ve 11 puana sahip olan Fenerbahçe, ligin ilk 5 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB TS maçı şifreli mi? İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı saati ve kanalı...
 
 
Süper Lig'in 6. haftasının en önemli maçları arasında gösterilen Fenerbahçe Trabzonspor maçına saatler kaldı. Fenerbahçe bugün evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
 
Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. akır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
 
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Ülker Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 
 
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
 
Fenerbahçe
 
Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta
 
Trabzonspor
 
Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet(Hosseini), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

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