Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Fenerbahçe - Trabzonspor ne zaman, saat kaçta maçı yayınlanacak?

Fenerbahçe – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Her iki takımın tutkunları ise merakla mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacağını araştırıyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakkındaki detaylar…

Spor Toto Süper Lig kapsamında futbolseverler bu hafta Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesine tanık olacak. Fenerbahçe ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu olurken, maçın hakemi de araştırılıyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı detayları ve ilk 11'leri…

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'nde Fenerbahçe, Trabzonspor maçı 25 Ekim 2020 Pazar günü Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Spor Toto Süper Lig'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma Bein Sports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig kapsamında Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hakemliğini Cüneyt Çakır üstleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.