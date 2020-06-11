Fenerbahçe Trabzon kupa maçı ne zaman, belli oldu mu? Süper Lig bu hafta sonu başlıyor!

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. TFF, Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlayacağı duyurunca, futbolseverler de arama motorlarına yöneldi. Süper Lig'de kalan 8 haftanın maçları ne zaman oynanacağı merak edilirken, Ziraat Kupası maçlarının en merak edilen maçı ise FB Trabzon maçı oldu. Taraftarlar, FB Trabzon maçı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.
SÜPER LİG 12 HAZİRAN BAŞLIYOR
19 Mart'ta süresiz şekilde ertelenen Süper Lig 12 Haziran Cuma akşamı oynanacak iki karşılaşmayla son 8 haftalık periyota girecek.
Süper Lig maçları şifreli kanal beIN SPORTS ekranından yayınlanacak.
TFF'nin erteleme kararının hemen öncesinde oynan 26. hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanmıştı. 26. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray derbi maçında evinde Beşiktaş'ı konuk etmiş ve maç 0-0 sona ermişti.
Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının hemen öncesinde oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kalmıştı.
Rıza Çalımbay yönetiminde performansını sergileyen Demir Grup Sivasspor ise 26. haftada Antalyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanında rakip 9 kişi kalmasına rağmen pozisyona bile girmekte zorlandığı karşılaşmada 1-0 mağlup olmuştu. Sarı Lacivertli takım, Konyaspor karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sonrası ligde oynadığı son 7 maçında hiçbirinde kazanamadı.
FENERBAHÇE TRABZON MAÇI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?
Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'inin programı açıklandı. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olurken Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk ederken Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan arayacak. Haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor, Sivas'ta kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor'un ne zaman yapılacağı ise belli değil.
SÜPER LİG PUAN DURUMU