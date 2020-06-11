Fenerbahçe Trabzon kupa maçı ne zaman, belli oldu mu? Süper Lig bu hafta sonu başlıyor!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? sorusu, corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig’in başlamasıyla araştırılıyor. 11 Mart tarihinde ilk vakanın resmi olarak açıklanmasının ardından Süper Lig'in 26. hafta maçları seyircisiz oynanmış, ardından TFF 19 Mart'ta yaptığı açıklamayla Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Süper Lig 26. haftada verilen uzun bir aranın ardından başlıyor. Corona virüsü nedeniyle hasret kalınan futbol hakkında da araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. TFF, Süper Lig'in 12 Haziran tarihinde başlayacağı duyurunca, futbolseverler de arama motorlarına yöneldi. Süper Lig'de kalan 8 haftanın maçları ne zaman oynanacağı merak edilirken, Ziraat Kupası maçlarının en merak edilen maçı ise FB Trabzon maçı oldu. Taraftarlar, FB Trabzon maçı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LİG 12 HAZİRAN BAŞLIYOR

19 Mart'ta süresiz şekilde ertelenen Süper Lig 12 Haziran Cuma akşamı oynanacak iki karşılaşmayla son 8 haftalık periyota girecek.

Süper Lig maçları şifreli kanal beIN SPORTS ekranından yayınlanacak.

TFF'nin erteleme kararının hemen öncesinde oynan 26. hafta karşılaşmaları seyircisiz bir şekilde oynanmıştı. 26. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray derbi maçında evinde Beşiktaş'ı konuk etmiş ve maç 0-0 sona ermişti.

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının hemen öncesinde oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kalmıştı.

Rıza Çalımbay yönetiminde performansını sergileyen Demir Grup Sivasspor ise 26. haftada Antalyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanında rakip 9 kişi kalmasına rağmen pozisyona bile girmekte zorlandığı karşılaşmada 1-0 mağlup olmuştu. Sarı Lacivertli takım, Konyaspor karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sonrası ligde oynadığı son 7 maçında hiçbirinde kazanamadı.

FENERBAHÇE TRABZON MAÇI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'inin programı açıklandı. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olurken Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk ederken Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan arayacak. Haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor, Sivas'ta kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor'un ne zaman yapılacağı ise belli değil.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

19 Mart'ta ertelenen Süper Lig'de Trabzonspor 53 puanla liderliğini sürdürürken aynı puana sahip Merdipol Başakşehir ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 50 puanla zirveyi yakından takip ederken 49 puanlı Demir Grup Sivasspor ise rakiplerinin hatasını kollayacak.