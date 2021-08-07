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Fenerbahçe Token ön satış ne zaman? Fenerbahçe Token fiyatı ne, nasıl alınır?

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:45 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 17:45

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından uygulamaya konulan önemli ayrıcalıklar sunacak kripto para Fenerbahçe Token için gerim sayım başladı. Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Token için ön satışın yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Token ön satış ne zaman? Fenerbahçe Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? İşte Fenerbahçe Token ile ilgili merak edilenler...


Kripto para borsasında taraftar coinlerine bir yenisi daha ekleniyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, kripto para borsasına taraftar coini Fenerbahçe Token ile adım atıyor. Yüzbinlerce taraftarın gözü Fenerbahçe Token satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına önemli ayrıcalıklar sunacak. Peki, Fenerbahçe Token ön satış ne zaman? Fenerbahçe Token fiyatı ne kadar? Fenerbahçe Token nasıl alınır? İşte Fenerbahçe Token ile ilgili merak edilenler...
 
FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR? 
 
Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek. 
 
FENERBAHÇE TOKEN NELER SAĞLAYACAK?
 
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
 
"Fenerbahçe Token sahipleri kulüplerinin yarınına etki edebilecek. Token sahipleri, yapılacak taraftar oylamalarına, düzenlenecek özel etkinliklere, takım ve sporcularla düzenlenecek buluşmalara katılabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ile ilgili özel adımlarda söz sahibi olma imkânı sağlayacak."
 
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adet olacak. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacak. 

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