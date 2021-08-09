Fenerbahçe Kulübü tarafından hayata geçirilen kripto taraftar parası Fenerbahçe Token bugün satışa çıkıyor. Fenerbahçeli taraftara pek çok ayrıcalık sunacak Fenerbahçe Token ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Token nedir? FB Token ön satış ne zaman? Fenerbahçe Token nereden alınır? Fenerbahçe Token kaç TL? Fenerbahçe Token ön satış bilgileri!

Fenerbahçe Token satışa çıkıyor. Fenerbahçe Kulübü’nün Paribu ile yaptığı iş birliği sonucu hayata geçirilen ve ‘Fenerbahçe Token’ı olarak tanımlanan kripto varlık sistemi bugün devreye giriyor. Pek çok kişi de Fenerbahçe Token nedir? FB Token ön satış ne zaman? Fenerbahçe Token nereden alınır? Fenerbahçe Token kaç TL? Fenerbahçe Token ön satış bilgileri!

FENERBAHÇE TOKEN NEREDEN ALINIR?

Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

Paribu üzerinden 7/24 satma ve alma imkanı sunulacak sistemden kripto varlıklara ilgi duyan herkes yararlanabilecek.

FENERBAHÇE TOKEN NELER SAĞLAYACAK?

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Token sahipleri kulüplerinin yarınına etki edebilecek. Token sahipleri, yapılacak taraftar oylamalarına, düzenlenecek özel etkinliklere, takım ve sporcularla düzenlenecek buluşmalara katılabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ile ilgili özel adımlarda söz sahibi olma imkânı sağlayacak."

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adet olacak. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacak.