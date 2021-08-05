Fenerbahçe Token'ın satış tarihi belli oldu. Maksimum arzı 190.700.000 adet Fenerbahçe Token'ın Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeniden üretimi söz konusu olmayacak. Pek çok taraftar ve yatırımcı Fenerbahçe Token'ın çıkacağı tarihi araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Token ne zaman çıkıyor? Fenerbahçe Token nasıl alınır? Fenerbahçe Token nereden alınır? İşte Fenerbahçe Token ile ilgili merak edilenler...

Kripto para borsasında taraftar coinleri büyük ilgi görüyor. Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından gözler Fenerbahçe Token satışa sunulacağı tarihe çevrilmişti. Yüzbinlerce taraftar ve yatırımcının merakla beklediği Fenerbahçe Token'ın satış tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE TOKEN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Resmi açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Paribu ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz.

Paribu ile olan bu iş birliğimiz kapsamında, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarlarımıza taraftar token’ı olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır.

Kulübümüzün bu yeni adımıyla taraftarlarımızın kulübümüzle etkileşimleri artacak, bağlılık odaklı iletişimimiz güçlenecektir. Fenerbahçe Token satışa çıkmasının ardından Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecektir.

“Fenerbahçe neredeyse taraftarı oradadır” diyen taraftarlarımız; yapılacak taraftar oylamalarına, stadımızda düzenlenecek özel etkinliklere, takımımızla, sporcularımızla düzenlenecek buluşmalara katılarak kulübümüzle ilgili belirli adımlarda da söz sahibi olma imkanına sahip olacaklardır. Fenerbahçe Token sahibi olan taraftarlarımız, dijital dünyadan gerçekliğe uzanan deneyimlerle eşsiz heyecanı paylaşacaklar, Fenerbahçe’nin en yakınında olma imkanı yakalayacaklar.

Taraftarının gücüyle dahil olduğu her alanda farkını ortaya koyan, rekorların karşılığı olan kulübümüz; yeni dünyanın dinamiklerinden biri olarak dünya genelinde ve ülkemizde tüm ilgiyi üzerine toplayan kripto varlık dünyasında da farkını ortaya koyacak!

Her koşul ve fırsatta ‘Mazim Fenerbahçe, Yarınım Fenerbahçe’ sözünün tam karşılığı olan büyük taraftarımız, Fenerbahçe’nin bugünü ve yarınları adına çok önemli olan bu adımda da Kulübümüzün yanında olacaklar!

İş birliğimize dair basın toplantısı, 9 Ağustos 2021 tarihinde Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenecektir."

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

Paribu'da yayınlanan bilgiye göre;

"9 Ağustos 2021 saat 09.00 ile 12 Ağustos 2021 saat 18.00 arasında Fenerbahçe Token için alım talebinde bulunabilirsiniz. Henüz Paribu üyesi değilseniz Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girişyapın. "Üye Ol" butonuna tıklayın. Açılan sayfada gerekli bilgileri girerek üyeliğinizi tamamlayın. Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın. Talep sürecinde Paribu mobil uygulamasından ve Paribu web sitesinden talepte bulunabilirsiniz."

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adet olacak. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacak.