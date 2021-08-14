Fenerbahçe token kaç TL? Fenerbahçe token nasıl alabilirim, Fenerbahçe token nereden alınır? Fenerbahçe token güncel fiyat…

Fenerbahçe token 9 Ağustos tarihinde satışa çıkmış ve bir dakika olmadan tükendi. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Fenerbahçe tokenlerin tekrardan satışa sunulduğu duyuruldu. Peki, Fenerbahçe coin nasıl alınır, ne kadar, kaç TL ve toplam arz nedir?

Fenerbahçe token 9 Ağustos’ta çıkar çıkmaz saniyeler içinde tükenmişti. Fenerbahçe tokenin tekrardan satışa sunuldu. Tekrara satışa çıkan Fenerbahçe token hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Fenerbahçe token nasıl alınır, kaç TL?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır. Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak. Fenerbahçe taraftarları token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

FENERBAHÇE COIN KAÇ TL?

Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.

Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.

Tokenler Fenerbahçe başarılı oldukça yakılacak. Açıklanan plana göre futbol takımının galibiyetinde 10 bin, basketbol takımının galibiyetinde 5 bin, voleybol takımının galibiyetinde 2.500 adet token yakılacak. Şampiyonluklarda da sırasıyla 500 bin, 100 bin, ve 50 bin adet token yakılacak.

Yani Fenerbahçe sahada ve parkede başarılı oldukça Fenerbahçe Token'ın arzı düşecek.

FENERBAHÇE TOKEN TOPLAM ARZ MİKTARI

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 adettir. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ve NEREDEN ALINIR?

Fenerbahçe token için Paribu üzerinden alım talebinde bulunabilirsiniz.