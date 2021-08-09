Fenerbahçe Token bitti mi, tükendi mi? Fenerbahçe Token alamıyorum neden?

Dijital para piyasasına Paribu işbirliği ile giren Fenerbahçe, satışa sunduğu Fenerbahçe Token'ın 30 TL'lik seçeneği ile ilk 30 saniyede rekor kırdı. Token almaya çalışan vatandaşlar Tokenleri alamayınca arama motorlarına yöneldi ve Fenerbahçe Token tükendi mi, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Paribu ile iş birliği kapsamında "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto parası ön satışı 9 Ağustos'ta halka sunuldu. Kendi dijital parasını yapan ilk kulüp olan sarı lacivertli takımın Fenerabhçe Token'ı devreye girdikten 30 saniye sonra 15 milyon TL kazançla tükendi. Fenerbahçe Token bitti mi?

FENERBAHÇE TOKEN TÜKENDİ Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Token’in piyasaya girmesinin ardından ‘Seçenek 2’ olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniye içerisinde tükendi.

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu arada Seçenek 2 30 saniyede tükenmiş” derken, Başkan Ali Koç bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık” diye tepki gösterdi.

Sözü tekrar alan Oral, 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon ‘Seçenek 1’ Token’ların da bitmek üzere olduğunu duyurdu ve “Seçenek 1 de bitmek üzereymiş. Sanırım basın toplantısı bitmeden hepsi bitecek” ifadelerini kullanırken Başkan Ali Koç “Ciddi misin?” karşılığını verdi.

FENERBAHÇE TOKEN ARZ MİKTARI

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi söz konusu olmayacaktır. Arzın tamamı 25 yıl içerisinde yaratılacaktır. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşecektir.