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Fenerbahçe Sivas Belediye Spor maçı hangi kanalda?

24 Kasım 2020 Salı - 16:48 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 16:49

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, Sivas Belediye Spor’u konuk edecek. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Sivas Belediye Spor maçı şifresiz yayınlanacak. Maça saatler kala her iki takımın taraftarları maçı saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Sivas Belediye Spor maçının detayları...


Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de bugün Sivas Belediye Spor'u konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan maçta kazanan tur atlayacak. Fenerbahçe - Sivas Belediye Spor maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. 
 
 
Fenerbahçe- Sivas Belediye maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşması olan Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı Ülker Stadı’nda oynanacak. 
 
FENERBAHÇE- SİVAS BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ?
 
Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe- Sivas Belediye karşılaşması A Spor’da canlı olarak yayınlanacak. 
 
MUHTEMEL 11'LER
 
FENERBAHÇE: Oytun (Altay), Serhat, Lemos, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ömer Faruk, Ferdi, Cisse
 
SİVAS BELEDİYE: Necati, Cumhur, Şehmuz, Muhsin, Fatih, M. Aydın, Ozan, Furkan, Volkan, Emre, M. Türk

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