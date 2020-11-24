Fenerbahçe Sivas Belediye Spor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de bugün Sivas Belediye Spor'u konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan maçta kazanan tur atlayacak. Fenerbahçe - Sivas Belediye Spor maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Fenerbahçe- Sivas Belediye maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşması olan Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı Ülker Stadı’nda oynanacak.
FENERBAHÇE- SİVAS BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ?
Fenerbahçe- Sivas Belediye maçı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe- Sivas Belediye karşılaşması A Spor’da canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Oytun (Altay), Serhat, Lemos, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ömer Faruk, Ferdi, Cisse
SİVAS BELEDİYE: Necati, Cumhur, Şehmuz, Muhsin, Fatih, M. Aydın, Ozan, Furkan, Volkan, Emre, M. Türk