Fenerbahçe'de, teknik direktör bekleyişi sürüyor. Sarı lacivertliler, yeni çalıştırıcıyı en geç hafta sonuna kadar açıklamak için çalışmalarını hızlandırdı. Görüşmelerini gizlilikle yürüten sarı lacivertli başkanın adayları arasında bir isim öne çıkıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe Fonseca ile anlaştı mı? Fonseca Fenerbahçe'ye geliyor mu? Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Paulo Fonseca'nın hayatı ve çalıştırdığı takımlar...

Fenerbahçe'de, teknik direktör konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sarı lacivertliler, çalışmalarına hız verdi ve yeni teknik direktörü belirlemek için ciddiyetle çalışıyor. Görüşmelerini gizlilikle yürüten Ali Koç için adaylar arasından bir isim öne çıkıyor. Peki, Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe Fonseca ile anlaştı mı? Fonseca Fenerbahçe'ye geliyor mu? Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Paulo Fonseca'nın hayatı ve çalıştırdığı takımlar...

Fenerbahçe camiası, Başkan Ali Koç'un, büyük oranda el sıkıştığı teknik adam ile ayrıntıları konuşuyor. Görüşmelerini gizlilikle yürüten Ali Koç'un adayları arasında bir isim öne çıkıyor. TRT 'nin haberine göre, Ali Koç'un Paulo Fonseca'yı kısa süre içinde açıklayabileceği gelen haberler arasında.

Anlaşma konusunda pürüz çıkması halinde Bjelica, Paulo Sousa ve Marco Silva alternatif seçenekler olarak gözüküyor.

Temmuz 'da Topuk Yaylası'nda yapılacak kamp çalışmaları öncesinde yeni teknik direktörün raporu doğrultusunda planlamanın yapılması hedefleniyor.

PAULO FONSECA KİMDİR?

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca 5 Mart 1973 yılında Mozambik 'te dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giyen Mozambik asıllı Portekiz li futbol adamı, 2005 yılında kramponlarını astı. 32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da kulübeye indi. Burada 2 yıl geçiren ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza attı, kariyerinin ilk kupasını burada kazandı.İlerleyen süreçte ise işler yolunda gitmedi. Porto'da beklentilerin altında kalan Portekizli hoca, Benfica 'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Mavi Beyazlı ekipte sadece 37 maça çıkabilen Fonseca, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.