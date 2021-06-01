Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, belli mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında taraftarların merakla beklediği teknik direktör sorusuna yanıt verdi. Koç “Emre Belözoğlu’na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. 5-10 sene sonra Türkiye’nin açık ara en iyi hocası Emre Belözoğlu olacak. Teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz.” Sözleriyle cevap verdi. Peki, Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’deki canlı yayınla camia hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edip etmeyecekleri konusuna da açıklık getirdi. Yabancı hoca ile çalışmak istediklerini ancak Belözoğlu’nun buna sıcak bakmadığını söyleyen Koç, konuşmasını “Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı teknik direktörle devam edip Emre’ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Biz yabancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi.” şeklinde sürdürdü.

Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Hürriyet’ten Süleyman Arat’ın haberine göre Fenerbahçe’de teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağı yavaş yavaş netleşiyor. Son bir hafta içinde Sergiy Rebrov ismi daha sık telaffuz edilmeye başladı. Yeni haftada Fenerbahçe’de belirsizlik noktasında kalan yeni yönetimde yer alacak isimlerin, yeni teknik direktörün, kadroda bulunan bazı oyuncuların geleceklerinin de bir netleşmesi bekleniyor.