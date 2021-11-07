Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayseri maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Fenerbahçe, 3 puan almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe Kayserispor maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Fenerbahçe'de cezalı Osayi Samuel ve sakatlıkları bulunan Altay, Serdar Aziz, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Enner Valenci forma giyemeyecek. Konuk takım Kayserispor’da ise sakatlığı bulunan Mensah ile cezalı Onur Bulut mücadelede yer alamayacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İki takımın karşı karşıya gelecekleri müsabaka 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
FB KAYSERİ MUHTEMEL 11’LERİ
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Pelkas ve Berisha
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Ramazan, Yasir Subaşı, Uzodimma, Attamah, Emrah Başsan, Kemen, Thiam, Gavranovic.
DERBİ ÖNCESİ 4 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.