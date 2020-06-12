Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Kayserispor maçı şifreli mi, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı corona virüsü salgını kapsamında alınan verilen aranın ardından devam ediyor. Şampiyonluk yarışında olan Sarı – Lacivertliler kendi sahasında Hes Koblo Kayserispor’u konuk edecek. 40 puanla 7. Sırada olan Fenerbahçe ile 22 puanla sonuncu sırada bulunan Kayserispor bu akşam kritik maçla karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig, bu akşam oynanacak maç ile geri dönüyor. Corona virüsü nedeniyle Türkiye’de futbola ara verilmiş, Süper Lig 26. hafta sonunda süresiz ertelenmişti. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig, Fenerbahçe ve Kayserispor maçıyla bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin başına, Tahir Karapınar'ı getirmişti. Karapınar’ın böylece ilk maçı Kayserispor olacak.

FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin kendi sahasında Kayserispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBUL'DA 22. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

KAYSERİSPOR 21 OYUNCUYLA GELDİ

Kayseri temsilcisinin Fenerbahçe maçı kafilesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı, yöneticiler Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın, İsa Gün ve teknik heyet ile futbolcular Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets, İsmail Çipe, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Mert Kula, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Enver Cenk, Emre Demir, Oğuzhan Çapar, Hakan Arıkan olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı.

TRİBÜNLERE KARTONETLER

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi. Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aranın ardından salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar için özel bir tribün hazırlandı.

FENERBAHÇE İLK 11

ALTAY BAYINDIR

NABIL DIRAR

SIMON FALETTE

SERDAR AZİZ

DENİZ TÜRÜÇ

LUIZ GUSTAVO

EMRE BELÖZOĞLU

MEHMET EKİCİ

GARRY RODRIGUES

OZAN TUFAN

MEVLÜT ERDİNÇ