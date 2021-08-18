Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Helsinki maçı detayları!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak olan turu geçen takım, UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıracak. Fenerli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Helsinki maçı ile ilgili detayları araştırıyor. Fenerahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Helsinki maçı kanalı ve saati...
FENERBAHÇE HJK HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.
Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'nda Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jérémie Pignard.
Fenerbahçe - Helsinki maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TV8 ekranlarında yayınlanacak ve şifresiz olacak.