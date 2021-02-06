Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta başlıyor, ne zaman, hani kanalda yayınlanacak? FB GS derbisi detayları…

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip averaj üstünlüğüyle mücadeleyi kazanırsa ligin zirvesine yerleşecek. Maç Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Öte yandan futbolseverler FB GS derbi maçının yayın saatini, yayınlanacağı kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY DERBİYE HAZIR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE DERBİNİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.