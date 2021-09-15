Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda ve ne zaman? UEFA Avrupa ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta nerede, şifresiz ve canlı mı?

UEFA Avrupa Ligi’ne devam etmek isteyen Fenerbahçe, Frankfurt ile mücadele edecek. Uzun bir zaman sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yer almaya hazırlanan Fenerbahçe, Frankfurt karşısında galip gelip, UEFA Avrupa Ligi yolunu sürdürmek istiyor. Peki, Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi'nde ise Frankfurt karşısında galip gelmek istiyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi. Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Saat 20.45'te oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.