Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Topuk Yaylası'nda oynanacak Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı kanalı ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı izle!

Yeni transferleri Fenerbahçe forması altında görmeyi heyecanla bekleyen Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçı heyecanla bekliyor. Taraftarlar Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı saati...

Fenerbahçe bugün Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkıyor. Sarı Lacivertli Takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'nde tüm çalışanlar takımın seyahatinden bir gün önce PCR testinden geçti. Sonuçları negatif çıkan personelin evlerine gitmesine izin verilmedi ve kamp süresince takımla birlikte Topuk Yaylası Tesislerinde kaldılar.

Rakip, Süper Lig’in yeni takımlarından Karagümrük. Filip Novak ve Mame Thiam'ın da Fenerbahçe formasını ilk kez Karagümrük'e karşı giymesi bekleniyor. Topuk Yaylası kampı'nda ilk hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut , oyuncularını analiz etme açısından önemli bir fırsat yakalamış olacak.

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Limit konusunda sıkıntıları olan ancak takviyelerine devam eden Fenerbahçe tam 8 ismi (Gökhan Gönül, Caner Erkin , Novak, Mert Hakan, Thiam, Sinan Gümüş ve Sosa) kadrosuna kattı. 'Sıfır bonservis' harcaması yapan Başkan Ali Koç ve sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu şimdi de stoper için aynı şekilde transferi bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Malang Sarr'dan cevap bekleniyor.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?