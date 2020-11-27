Süper Lig'e bu hafta dev derbi damgasını vuracak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinin hakemleri belli oldu. Fenerbahçe Beşiktaş maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu ve ekibi yönetecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe - Beşiktaş maçı günü ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı saati ve kanalı!
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beşiktaş maçı, 29 kasım pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti. Cisse.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ REKABETİ!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugüne dek tam 349 derbi maçı oynandı. Bu karşılaşmaların 292'si resmi, 57'si özel karşılaşma... Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştığı 349 maçın 133'den galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise rakibiyle oynadığı maçların 123'ünü kazandı. İki takım arasında oynanan 93 maçta ise kazanan çıkmadı. Ezeli rekabetin ligde oynanan 128 maçında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la ligde oynadığı maçların 47'sinden galip gelen taraf oldu. Beşiktaş ise ligdeki 128 maçın 40'ını kazanabildi, 41 maç berabere bitti.
UNUTULMAZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇLARI!
Ligde en farklı Fenerbahçe galibiyeti 2012-2013 sezonunda 3-0'lık skorla olurken, Beşiktaş rakibini 1989-1990 sezonunda 5-1'lik farklı skorla yendi. En gollü Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2004-2005 sezonunda oynandı. Mücadeleyi Beşiktaş, deplasmanda 4-3 kazandı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE EN SON ALINAN SKORLAR!
Fenerbahçe son galibiyetini 2019-2020 sezonunda 3-1'lik skorla aldı. Aynı sezon oynanan derbi maçının rövanş maçında da Beşiktaş, maçı 2-0'lık skorla kazandı. Dev derbinin son berabere biten maçı 2018-2019 sezonunda oynanmış ve nefes kesen mücadele 3-3 sona ermişti.