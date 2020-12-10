Fenerbahçe Basketbol maçı | Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Saat kaçta, şifresiz naklen mi yayınlanacak, canlı mı?

THY Euroleague'de 13. hafta maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Alba Berlin konuk olacak. 12 haftada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 18 takımlı ligde 12. sırada. Maçın başlamasına az bir süre kala, basketbolseverlerin maçın yayın bilgileri hakkında yaptığı aramalar yoğunlaştı. Peki Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı için saatler kaldı. THY Euroleague'de 13. hafta maçında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Alba Berlin'e konuk olacak. Euroleague'de iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, 12 haftada sadece 5 galibiyet alırken, 7 müsabakadan ise mağlubiyet ile ayrıldı. Peki Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

ALBA BERLİN FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak olan mücadele beIN SPORTS HABER ekranından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO İLE ALBA BERLİN, 5. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.