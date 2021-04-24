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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021? Başkanlık seçim tarihi açıklandı!

24 Nisan 2021 Cumartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 13:18

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti ve başkanlık seçim tarihi belli oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini açıkladı. Fenerbahçe seçim ne zaman 2021?


Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2021? Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı online olarak yapıldı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Bu toplantıda başkanlık seçim tarihi açıklandı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2021?

Genel sekreter Burak Kızılhan, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı

 

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