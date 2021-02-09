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Fenerbahçe Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09 Şubat 2021 Salı - 11:55 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 11:55

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i konuk edecek. Koronavirüs nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçında kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...


Ziraat Türkiye Kupası büyük heyecana sahne olacak. Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müacelesinde karşı karşıya gelecek. Salgın nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçında kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Başakşehir kmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Başakşehir kupa maçı hakemleri, kanalı ve maça ilişkin tüm detaylar...
 
 
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, ve Erdem Bayık yapacak. 
 
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR hakemi ise Erdinç Sezertam oldu. Bu akşam 20.45'te oynanacak mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
 
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçları pandemi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak. 
 
MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI? 
 
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor. Süper Lig'de kötü günler geçiren Aykut Kocamanlı Başakşehir'in hedefi ise Fenerbahçe galibiyeti.
 
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
 
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia, Thiam
 
Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssouf, Gulbrandsen, Giuliano, Fernandes, Crivelli
 
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
 
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.
 
Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor. Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli takım da, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Medipol Başakşehir, son 16 turunda da Tuzlaspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
 
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
 
Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler. Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.

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