Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayınlanacak mı? Fenerbahçe-Antalyaspor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'e az bir süre kala hazırlık maçları yapılıyor. The Land of Legends Cup bünyesinde oynanacak maçların ilki ise Fenerbahçe-Antalyaspor maçı olacak. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig hazırlık maçları devam ediyor. 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig öncesi Fenerbahçe The Land of Legends Cup'ta, Antalyaspor'u ağırlayacak. Bir tarafta 11 oyuncuyla resmen anlaşan sarı-lacivertliler, diğer tarafta şu ana kadar hiçbir hazırlık maçına çıkmayan Antalyaspor. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor The Land of Legends Cup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Antalyaspor maçı şifresi canlı mı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?

The Land of Legends Cup'ın ilk maçı olacak olan Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşması, 31 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de Ülker Arena'da oynanacak.

Bu mücadeleden galip ayrılan 1 Eylül'de oynanacak Beşiktaş-Sivasspor maçının galibi ile finalde kupa için karşı karşıya gelecek.

The Land Of Legends Cup, 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında, D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı da 31 Ağustos saat 21.00'de D-Smart kanalı olan Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.