Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte puan durumu!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın rakibi Aytemiz Alanyaspor olacak. Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı detayları...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Aytemiz Alanya spor'u konuk edecek. Aldığı üst üste galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe zirve mücadelesi veren Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa 'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak

PUAN DURUMU

Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor. Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE 3 FUTBOLCU KADRODA YOK!

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen ve dünkü antrenmanın tamamında yer alan Caner Erkin ile çalışmalarını salonda sürdüren Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.

ALANYASPOR TEK EKSİKLE ÇIKACAK!

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına tek eksikle gidecek. Bugün hava yoluyla İstanbul 'a gidecek Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları geçen Ceyhun Gülselam ve Khouma Babacar hafta içi takımla birlikte idmanlara çıktı. Alanyaspor'da sadece ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan 'ın kadroda olması beklenmiyor. Cezalı oyuncusu bulunmayan turuncu yeşilli takımın, kart cezası sınırında ise 4 oyuncusu var. Davidson, Georgios Tzavellas ve geçen hafta Medipol Başakşehir maçında birer sarı kart gören Manolis Siopis ve Francois Moubandje kart sınırındaki futbolcular. Bu oyuncular yarın sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor'un 18'inci haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

SÜPER LİG’DE 9. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’de 9. kez karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin Süper Lig’de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı’nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.