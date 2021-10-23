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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta, şifreli mi?

23 Ekim 2021 Cumartesi - 12:57 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 12:57

Süper Lig’in 10. Haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Çıktığı son 5 maçta 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçeliler 19 puanla 3. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?


Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'in 10. Haftasında biraya gelecek. Taraftarla mücadeleyi izlemek için Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı olarak 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek

 

 

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