Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Türkiye için dua

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırında yarın yapılacak ayini yönetmek üzere Trabzona geldi. Bartholomeos, kentte ziyaret ettiği Santa Maria Kilisesinde düzenlenen akşam duasına katıldı, Türkiyede yaşanan sel ve yangın afetlerinden korunmak için de dua etti.

Trabzonun Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisindeki Sümela Manastırında 88 yıl aradan sonra ilk kez 2010 yılında yapılan ayinin 8incisi yarın gerçekleştirilecek. Meryem Ananın göğe yükseldiğine inanılan 15 Ağustosta yapılacak ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da Trabzona geldi. Bartholomeos, kentte davet üzerine ziyaret ettiği Santa Maria Kilisesine düzenlenen akşam duasına da katıldı. Duanın ardından Bartholomeos, ayine izin veren Türk yetkililere ve manastırdaki restorasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Bartholomeos, ayrıca Türkiyede yaşanan sel ve yangın afetlerinden korunmak için de dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele geçti.