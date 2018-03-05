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Femen'den Berlusconi'ye protesto!

05 Mart 2018 Pazartesi - 11:33 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 11:33

İtalya seçimleri sırasında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin oy kullandığı sandıkta ilginç bir olay yaşandı. Üstsüz bir Femen aktivisti göğüslerine yazdığı yazıyla Berlusconi'yi protesto etti.


İtalya'da seçim heyecanı yaşanırken bir Femen aktivisti eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi oy kullanırken üstsüz eylem yaptı.
 
 
"BERLUSCONİ, SÜREN DOLDU"
 
Berlusconi'nin oy kullandığı sandığa gelen kadın, çıplak göğüslerinin üzerine "Berlusconi, süren doldu" yazarak eski başbakana tepkisini gösterdi.
 
 
O TARAFA BAKMADI
 
Çıplak kadın korumalar eşliğinde dışarıya çıkarılırken, fotoğrafçılar Femen aktivistini çekmek için birbirleriyle yarıştı. Berlusconi'nin çıplak eylemciye bakmamak için kafasını çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz aylarda da bir Femen üyesi Papa'nın konuşması önce benzer bir protesto eyleminde bulunmuştu.

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