Femen'den Berlusconi'ye protesto!

İtalya seçimleri sırasında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin oy kullandığı sandıkta ilginç bir olay yaşandı. Üstsüz bir Femen aktivisti göğüslerine yazdığı yazıyla Berlusconi'yi protesto etti.

