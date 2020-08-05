05 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.087 -3.53 EURO 8,2030 0.46
USD 6,9340 0.51 ALTIN 447,730 1.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Felaketin detayları ortaya çıkıyor! Beyrut'taki patlamada tonlarca...

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 1:45 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 1:45

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.


Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı  açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton  amonyum  nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade  etti.
 
Ülke genelinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi  gerektiğini kaydeden Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en  ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.
 
Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma  Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum  nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.
 
Lübnan resmi ajansı NNA,  Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin  bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığı ve ardından şiddetli patlama meydana  geldiğini duyurmuştu.
 
Sağlık Bakanı Hamad Hasan son olarak patlamada  63 kişinin hayatını  kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
 

ETİKETLER

Lübnan Beyrut Limanı depo
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.