Felaket! ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

Grönland'da küresel erimeye bağlı olarak eriyen buzullar korkunç bir tehlikeyi de ortaya çıkarttı. Independent'ın haberine göre, ABD'nin yıllar önce bölgeye kurduğu nükleer üs buzların erimesiyle ortaya çıkabilir ve tonlarca kimyasal madde denize salınabilir.

