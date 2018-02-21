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Fed tutanakları yayınlandı

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 23:48 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 23:48

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin 2018'de yapılacak faiz artışları konusunda görüş birliğinde olduğunu gösterdi.


Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Ocak tarihlerinde  düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. 
 
FOMC üyelerinin faiz oranlarını sabit tuttuğu toplantının  tutanaklarında, üyelerin bu sene öngörülen faiz artışları konusunda genel anlamda  görüş birliğinde olduğu belirtildi.
 
Tutanaklarda, üyelerin kısa dönem ekonomik görünümdeki güçlenmenin  faiz oranlarını kademeli olarak yukarı yönelme olasılığını arttırdığı konusunda  fikir birliğinin bulunduğuna yer verildi.
 
Üyelerin çoğunun ekonomik büyümeyle ilgili güçlü görünümün para  politikasında kademeli sıkılaşma olasılığını arttırdığını kaydettiği  tutanaklarda, ülkede artan enflasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
 
Buna göre, sağlam hızda devam eden ekonomik faaliyetlerin bu yıl  enflasyonu arttıracağına dikkatin çekildiği tutanaklarda, enflasyon oranının orta  dönemde FOMC'nin hedefi olan yüzde 2'lik oranda denge bulacağı bildirildi.
 
Öte yandan, tutanaklarda, FOMC üyelerinin ikisinin enflasyon görünümü  hakkında endişelerini dile getirdiği aktarılırken, birçok üyenin de enflasyon  görünümü hakkında hem yukarı hem de aşağı yönlü riskleri gördüğü kaydedildi.
 
Tutanaklarda, üyelerin enflasyonla ilgili gelişmeleri yakından takip  edeceğine yer verildi.
 
Piyasalar FOMC tutanaklarını fiyatlıyor
 
Fed tutanaklarının açıklanmasından sonra New York Borsasında endeksler  yüzde hızla yükselerek günlük kazançlarını yüzde 1'in üzerine çıkardı.
 
Tutanaklar öncesinde 0,8115 seviyesinde seyreden dolar/avro paritesi,  metnin yayınlanmasının ardından 0,8124'e kadar yükseldi. Tutanaklar öncesinde  3,7851 seviyesindeki dolar/lira ise tutanakların yayınlanmasını takiben önce  3,7751'e kadar geriledi ve daha sonra kayıplarını geri kazandı.
 
Tutanakların ardından, uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent  tipi ham petrolün varil fiyatı önce artış gösterse de ilerleyen dakikalarda 65  dolara geriledi.
 
Altının onsu 1,333 dolardan 1,328 dolara düşerken, 10 yıllık ABD  devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,904'ten yüzde 2,937'ye çıktı.

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